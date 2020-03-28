Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, передан городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова

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Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, передан городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова

Об этом сообщенил Геннадий Кернес в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Наркозный-дыхательный аппарат, который несколько дней назад я купил для Харькова, уже в городе и передан в больницу скорой и неотложной помощи. Документы, удостоверяющие это, прилагаю", — сообщил мэр Харькова.

Как указано в документе, в харьковскую неотложку поступил аппарат ИВЛ наркозно-дыхательный Getinge Flow-c шведского производства.

Стоимость аппарата составила 2 млн 600 тысяч грн.

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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