Купленный Кернесом аппарат ИВЛ передали в больницу
Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, передан городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова
Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, передан городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова
Об этом сообщенил Геннадий Кернес в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.
"Наркозный-дыхательный аппарат, который несколько дней назад я купил для Харькова, уже в городе и передан в больницу скорой и неотложной помощи. Документы, удостоверяющие это, прилагаю", — сообщил мэр Харькова.
Как указано в документе, в харьковскую неотложку поступил аппарат ИВЛ наркозно-дыхательный Getinge Flow-c шведского производства.
Стоимость аппарата составила 2 млн 600 тысяч грн.
По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
В Киеве 30-летний пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии
28 марта 2020, 17:26Среди больных коронавирусом буковинцев трое - в тяжелом состоянии, 35 - лечатся амбулаторно
28 марта 2020, 16:19В Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка
28 марта 2020, 15:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 марта 2020, 18:41Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
28 марта 2020, 17:49Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
- 19:32 28 марта Украина в ночь на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время
- 18:56 28 марта В Николаевском зоопарке родился барашек с четырьмя рогами
- 18:41 28 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:39 28 марта Россия ограничивает движение через границу с 30 марта
- 18:12 28 марта В Виннице COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:41 28 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал главный медицинский чиновник
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации