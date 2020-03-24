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24 марта 2020, 16:20 3

Суммы на карантине: власть перешла к жестким мерам

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24 марта 2020, 16:20 3
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25 марта Суммы могут закрыть для въезда автомобильного и железнодорожного транспорта
Фото: Pixabay
25 марта Суммы могут закрыть для въезда автомобильного и железнодорожного транспорта

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Sumy Today”.

О возможном закрытии города сообщил городской голова Сум Александр Лысенко. Сделал это во время согласовательного совета. Теперь вопрос должны рассмотреть на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно состоится после сессии горсовета, которая началась сегодня, 24 марта, в 14:00.

Суммы планируют закрыть на въезд для всех, кто не имеет местной регистрации и не работает на предприятиях города.

Как писали RegioNews ранее, более 20 млн гривен планируют потратить на покупку необходимых медицинских аппаратов и лекарств, а также на лечение инфицированных COVID-19 в Сумах.


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