В Хмельницкой области пенсионерам будут бесплатно доставлять продукты
Об этом сообщили управление труда и социальной защиты населения Хмельницкой и Нетишинского городских советов.
Одинокие пожилые люди, которые не состоят на учете в Хмельницком территориальном центре могут получить помощь во время карантина в приобретении продуктов питания, медикаментов и других необходимых товаров.
В Хмельницком обращения принимаются по телефонам 068 275 14 79 или 063 27 40 692.
Заказ приниматься с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.
Такую же инициативу вводят и в Нетешине. Услугой могут воспользоваться пенсионеры, лица с инвалидностью, или родственники, которые пока не в состоянии оказать необходимую помощь своим родным и близким летнего возраста, по телефону 098 741 03 79.
Приобретение товаров осуществляется за счет клиента. Закупку необходимых продуктов, товаров и медикаментов проводить социальные работники, клиенту передавать чек. Услуга доставки бесплатная.
Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.
Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.
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