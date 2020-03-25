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25 марта 2020, 10:42 12

В Хмельницкой области пенсионерам будут бесплатно доставлять продукты

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25 марта 2020, 10:42 12
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Хмельницкий и Нетешинский городской советы решили бесплатно доставлять товары первой необходимости лицам пожилого возраста
Фото: Shutterstock
Хмельницкий и Нетешинский городской советы решили бесплатно доставлять товары первой необходимости лицам пожилого возраста

Об этом сообщили управление труда и социальной защиты населения Хмельницкой и Нетишинского городских советов.

Одинокие пожилые люди, которые не состоят на учете в Хмельницком территориальном центре могут получить помощь во время карантина в приобретении продуктов питания, медикаментов и других необходимых товаров.

В Хмельницком обращения принимаются по телефонам 068 275 14 79 или 063 27 40 692.

Заказ приниматься с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

Такую же инициативу вводят и в Нетешине. Услугой могут воспользоваться пенсионеры, лица с инвалидностью, или родственники, которые пока не в состоянии оказать необходимую помощь своим родным и близким летнего возраста, по телефону 098 741 03 79.

Приобретение товаров осуществляется за счет клиента. Закупку необходимых продуктов, товаров и медикаментов проводить социальные работники, клиенту передавать чек. Услуга доставки бесплатная.

Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.

Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.

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