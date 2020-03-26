Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине

Фото: promin.cv.ua

Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Олега Охотского в Facebook.

"Беда пришла в наш дом и неизвестно, что и сколько по времени это нас ждет! За последние несколько дней, в сложившейся ситуации, я оказал содействие нашему городу примерно на 250 тысяч грн и сделаю еще на 1 млн медикам, больным, полицейским и нашей власти, поскольку я очень понимаю ситуацию, в которой оказалась моя родная Буковина" , - написал Охотский и призвал других известных в крае бизнесменов участвовать в инициативе.



"Я полностью понимаю проблему, в которой на передовой, когда я буду отсиживаться дома, окажутся медики, полицейские и многие службы нашего города. Кто-то скажет это пиар, мне плевать, потом когда мы вырвемся из этих оков, хоть утопите меня в грязи !!! Я никуда, как политик, больше не пойду !!!

Моя задача призвать и попросить наших бизнесменов (города и области) мобилизовать все силы, высвободить финансовые ресурсы и помочь людям на передовой.

Мы все с Вами заработали наши деньги в этом городе и в этой области. Поэтому очень прошу Вас, сейчас ей (области) помочь !!! Не создавайте сейчас фондов, чтобы это не было под моим флагом! Прошу Вас, сами выходите на связь, заведующим поликлиник, губернатору, мэру и т.п., предлагайте свою помощь! ", - обратился к коллегам Охотский.

Беда пришла в наш дом и неизвестно, что и насколько по времени нас ждёт !!! За последние пару дней, в сложившейся... Опубліковано Олегом Охотским Середа, 25 березня 2020 р.

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