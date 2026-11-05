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05 ноября 2026, 22:55

Полтора миллиона из бюджета: на Днепропетровщине чиновники получили подозрения

05 ноября 2026, 22:55
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители сообщили о подозрении двум директорам обществ. Речь идет о присвоении более 1,6 миллиона гривен из бюджета

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, деньги выделялись на строительство модульной котельной для одного из лицеев Самаровского района, однако работы фактически не начались.

В августе прошлого года отдел образования одного из поселковых советов заключил договор с обществом на строительство котельной. Был перечислен аванс в размере 1,6 миллиона гривен. Директор общества перечислила средства подконтрольному предприятию якобы для приобретения строительных материалов.

"В то же время материалы на объект не поставлялись, а полученными средствами, по версии следствия, распорядились по своему усмотрению. В результате противоправных действий из местного бюджета безосновательно перечислено более 1,6 млн грн", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Харькове полицейские сообщили о подозрении десятью людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

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