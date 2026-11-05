Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение суток 5 ноября российские войска более 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Враг использовал беспилотники, артиллерию и авиабомбу.

В результате обстрелов ранений получили семь человек, среди них — ребенок.

В Днепре в результате атаки поврежден частный дом, возникли пожары.

На Никопольщине под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, гостиница, учебное заведение, объекты инфраструктуры и автомобили.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили трех женщин в возрасте 87, 47 и 67 лет. Еще три женщины – 49, 47 и 74 лет – лечатся амбулаторно.

В Синельниковском районе русские войска избивали по Славгородской, Николаевской, Васильковской и Раевской общинах. Повреждены частные дома, магазин, инфраструктура и складское помещение. Ранений получил ребенок.

В Павлограде повреждены многоквартирный дом и автомобиль, в Каменском – объект инфраструктуры. На Криворожье россияне атаковали Гречаноподовскую общину, там возник пожар.

Напомним, что российские войска 4 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области . Для ударов использовали беспилотники, артиллерию и авиабомбы.