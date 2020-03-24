Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
"Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Ранее парламент уже передал четыре легковых автомобиля двум клиническим больницам.
Автомобили получат такие столичные медучреждения:
• Александровская клиническая больница Киева
• Киевская городская клиническая больница № 4
• Киевская городская клиническая больница № 9
• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница
• Киевская городская детская клиническая больница № 1
• Киевская городская детская клиническая больница № 2
• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Ранее такси 579 решило возить медиков бесплатно.
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