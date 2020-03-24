Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей

Верховная Рада Украины передает во временное пользование медицинским учреждениям столицы 25 автомобилей из своего автопарка. Машины отдадут больницам, входящих в госпитальную базу для борьбы с COVID-2019

Фото: Укринформ

Верховная Рада Украины передает во временное пользование медицинским учреждениям столицы 25 автомобилей из своего автопарка. Машины отдадут больницам, входящих в госпитальную базу для борьбы с COVID-2019

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины. "Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ранее парламент уже передал четыре легковых автомобиля двум клиническим больницам. Автомобили получат такие столичные медучреждения:

• Александровская клиническая больница Киева

• Киевская городская клиническая больница № 4

• Киевская городская клиническая больница № 9

• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница

• Киевская городская детская клиническая больница № 1

• Киевская городская детская клиническая больница № 2

• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Ранее такси 579 решило возить медиков бесплатно. Читайте также: как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется). Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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