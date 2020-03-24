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Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
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24 марта 2020, 10:52 9

Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей

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24 марта 2020, 10:52 9
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Верховная Рада Украины передает во временное пользование медицинским учреждениям столицы 25 автомобилей из своего автопарка. Машины отдадут больницам, входящих в госпитальную базу для борьбы с COVID-2019
Фото: Укринформ
Верховная Рада Украины передает во временное пользование медицинским учреждениям столицы 25 автомобилей из своего автопарка. Машины отдадут больницам, входящих в госпитальную базу для борьбы с COVID-2019

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее парламент уже передал четыре легковых автомобиля двум клиническим больницам.

Автомобили получат такие столичные медучреждения:
• Александровская клиническая больница Киева
• Киевская городская клиническая больница № 4
• Киевская городская клиническая больница № 9
• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница
• Киевская городская детская клиническая больница № 1
• Киевская городская детская клиническая больница № 2
• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Ранее такси 579 решило возить медиков бесплатно.

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