ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt

Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Фото: Львовский городской совет

Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет. Компания ОККО присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Украины и профинансирует 50 тыс. перевозок медработников через операторов такси Uber, Uklon и Bolt. "На этом наша компания решила не останавливаться. Нам удалось закупить за границей восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, четыре из которых в ближайшее время передадим в стрыйскую больницу, которую определено ключевой для нескольких районов в лечении больных на коронавирус. Еще четыре — в больницы Львова", — прокомментировал основатель OKKO Group Виталий Антонов.

Бесплатная услуга Uber для медперсонала уже доступна в Киеве и Львове. Перечень заведений постоянно обновляется на сайте компании. Там также можно найти подробное описание, как медик может заказать поездку.

Услуга сервиса Uklon уже работает во Львове. Сервис имеет наибольшее покрытие и планирует подключить к программе 13 городов.

Медицинские работники во Львове уже пользуются бесплатными поездками от Bolt.

В настоящее время бесплатными услугами операторов такси пользуются около 200 врачей города Львова.

Напомним, на Львовщине 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.

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