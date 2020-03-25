ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Компания ОККО присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Украины и профинансирует 50 тыс. перевозок медработников через операторов такси Uber, Uklon и Bolt.
"На этом наша компания решила не останавливаться. Нам удалось закупить за границей восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, четыре из которых в ближайшее время передадим в стрыйскую больницу, которую определено ключевой для нескольких районов в лечении больных на коронавирус. Еще четыре — в больницы Львова", — прокомментировал основатель OKKO Group Виталий Антонов.
Бесплатная услуга Uber для медперсонала уже доступна в Киеве и Львове. Перечень заведений постоянно обновляется на сайте компании. Там также можно найти подробное описание, как медик может заказать поездку.
Услуга сервиса Uklon уже работает во Львове. Сервис имеет наибольшее покрытие и планирует подключить к программе 13 городов.
Медицинские работники во Львове уже пользуются бесплатными поездками от Bolt.
В настоящее время бесплатными услугами операторов такси пользуются около 200 врачей города Львова.
Напомним, на Львовщине 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.
Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.
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