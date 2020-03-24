Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса
Об этом говорится на сайте Хмельницкого городского совета, пишет RegioNews.
Полученный аппарат - шестиканальный прибор, который позволит вирусологам оперативно проверить 96 человек. Время, которое требуется на проведение полного анализа - всего шесть часов, то есть амплификатор позволит в разы сократить время и расход ресурсов на доставку биоматериалов в столицу или соседних областей.
Благодаря новому аппарату ПЦР медицинские работники оперативно и в сжатые сроки могут принимать решение о выборе протокола лечения пациентов, необходимости отслеживания контактных лиц и выявления возможных случаев инфицирования среди них задолго до того, как появятся первые симптомы болезни. Поэтому это позволит значительно уменьшить количество инфицированных.
Стоит отметить, что приобретенное оборудование предназначено не только для диагностики коронавируса. Оно будет использоваться и для других лабораторных исследований, таких как вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, гриппы типа А и Б.
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