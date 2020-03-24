Закарпатье получило медицинскую помощь из Китая

Быстрые и высокоточные тесты на COVID-19, респираторы и костюмы безопасности разделят между лечебными учреждениями области

Фото: Закарпатская облгосадминистрация

Быстрые и высокоточные тесты на COVID-19, респираторы и костюмы безопасности разделят между лечебными учреждениями области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье получили 5 тысяч быстрых тестов на определение COVID-19, высокоточные тесты ПЦР на COVID-19, 2 тысячи 660 респираторов, 280 костюмов биобезопасности.

Их распределят между больницами, которые будут принимать пациентов с подозрением или больных COVID-19.

В первую очередь это областная инфекционная больница, три заведения в городе Ужгороде - Центр легочных болезней (тубдиспансер), областная клиническая больница, городская клиническая больница, областная детская больница в Мукачево.

Часть медпомощи направят в инфекционные отделения районных больниц.

Поставки будут регулярными, будут поступать в область раз в несколько дней.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Тернополь получил тест-системы для выявления COVID-19 из Китая. Из Китая получили два вида тестов для ПЦР и тесты для экспресс-диагностики.