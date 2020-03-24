Закарпатье получило медицинскую помощь из Китая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На Закарпатье получили 5 тысяч быстрых тестов на определение COVID-19, высокоточные тесты ПЦР на COVID-19, 2 тысячи 660 респираторов, 280 костюмов биобезопасности.
Их распределят между больницами, которые будут принимать пациентов с подозрением или больных COVID-19.
В первую очередь это областная инфекционная больница, три заведения в городе Ужгороде - Центр легочных болезней (тубдиспансер), областная клиническая больница, городская клиническая больница, областная детская больница в Мукачево.
Часть медпомощи направят в инфекционные отделения районных больниц.
Поставки будут регулярными, будут поступать в область раз в несколько дней.
Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.
Тернополь получил тест-системы для выявления COVID-19 из Китая. Из Китая получили два вида тестов для ПЦР и тесты для экспресс-диагностики.
- 17:00 24 марта Коронавирус Украины: назад в будущее
- 16:43 24 марта Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию
- 16:40 24 марта Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши
- 16:35 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:29 24 марта В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус
- 16:24 24 марта Одесситы шокированы поведением бывших заключенных с туберкулезом, которых "поселили" возле их домов
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ