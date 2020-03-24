В Киеве создали сервис "Подвези врача"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Хмарочос".
По словам Андрея Павлова, создать сервис его побудили наблюдения за организацией транспорта в городе.
Медицинские работники, которым трудно добраться до работы, заполняют заявку на сайте сервиса. С собой нужно иметь медицинскую маску, удостоверение медработника или иную справку о месте работы в медучреждении.
Водители могут предлагать свою помощь на сайте, в координационной группе на Facebook, в чатах Telegram и Viber и с помощью онлайн-приложения l2mtk.glideapp.io
Сервис уже работает в тестовом режиме. 23 марта, было развезено медикам за семью адресам.
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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.
Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.
Президент заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты. Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.
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