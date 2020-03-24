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24 марта 2020, 12:44 7

В Киеве создали сервис "Подвези врача"

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24 марта 2020, 12:44 7
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Дизайнер Андрей Павлов работает над созданием сервиса "Подвези врача", с помощью которого медработники могут связаться с водителями. Главная цель сервиса - помочь медикам добраться до работы в Киеве
Фото: no-covid.org.ua
Дизайнер Андрей Павлов работает над созданием сервиса "Подвези врача", с помощью которого медработники могут связаться с водителями. Главная цель сервиса - помочь медикам добраться до работы в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Хмарочос".

По словам Андрея Павлова, создать сервис его побудили наблюдения за организацией транспорта в городе.

Медицинские работники, которым трудно добраться до работы, заполняют заявку на сайте сервиса. С собой нужно иметь медицинскую маску, удостоверение медработника или иную справку о месте работы в медучреждении.

Водители могут предлагать свою помощь на сайте, в координационной группе на Facebook, в чатах Telegram и Viber и с помощью онлайн-приложения l2mtk.glideapp.io

Сервис уже работает в тестовом режиме. 23 марта, было развезено медикам за семью адресам.

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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.

Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.

Президент заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты. Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.


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