В Киеве создали сервис "Подвези врача"

Дизайнер Андрей Павлов работает над созданием сервиса "Подвези врача", с помощью которого медработники могут связаться с водителями. Главная цель сервиса - помочь медикам добраться до работы в Киеве

Фото: no-covid.org.ua

Дизайнер Андрей Павлов работает над созданием сервиса "Подвези врача", с помощью которого медработники могут связаться с водителями. Главная цель сервиса - помочь медикам добраться до работы в Киеве

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