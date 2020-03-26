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26 марта 2020, 15:22 6

Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев

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26 марта 2020, 15:22 6
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Специалисты Львовского областного лабораторного центра МОЗ смогут делать около 100 тестов в день
Фото иллюстративное
Специалисты Львовского областного лабораторного центра МОЗ смогут делать около 100 тестов в день

ПЦР-тесты, которые позволят на ранней стадии выявлять инфицирования коронавирусом, будут делать во Львове, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"С сегодняшнего дня наша областная лаборатория начнет делать тесты и нам не надо будет слать их в Киев. Речь идет о ПРЛ-тестах. Это на самом деле результат работы последних полутора недели. Мы подсчитали, что один тест стоит ориентировочно 500 грн. Мы получили часть тестов из Китая, потом из Киева, проплатили еще 900 тысяч, выделим еще 2 млн грн на реагенты, так как они дают наиболее точный результат", — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.


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