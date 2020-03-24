На Волынь поступила помощь из Китая
Об этом информирует Волынская областная государственная администрация, пишет RegioNews.
По словам заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак, сегодня получены тесты методом ПЦР проверят и протестуют в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. После этого тесты из Китая планируют использовать для диагностики заболевания коронавирусной инфекции в областном центре.
На Волинь прибув цінний вантаж Міністерство охорони здоров’я України розприділило допомогу з Китаю. Завдяки голові...Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 24 березня 2020 р.
"Таким образом, вероятно, мы сможем в Луцке делать анализы, которые до сих пор делали, отправляя заборные образцы в столичную вирусологическую лабораторию. А это значительно ускорит установление диагноза и весь процесс лечения больных, обращающихся с жалобами на состояние здоровья ", - подытожила чиновница.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 13:12 24 марта В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов
- 13:09 24 марта Во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками
- 13:03 24 марта В Житомире обнаружили еще один случай заражения COVID-19
- 13:02 24 марта В Кропивницком волонтеры устроили антикоронавирусную акцию
- 12:58 24 марта Стали известны результаты теста на коронавирус топ-чиновника "Нафтогаза"
- 12:58 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ