На Волынь поступила помощь из Китая

На Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала

Фото: Волынская ОДА

На Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала

Об этом информирует Волынская областная государственная администрация, пишет RegioNews.

По словам заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак, сегодня получены тесты методом ПЦР проверят и протестуют в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. После этого тесты из Китая планируют использовать для диагностики заболевания коронавирусной инфекции в областном центре.

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"Таким образом, вероятно, мы сможем в Луцке делать анализы, которые до сих пор делали, отправляя заборные образцы в столичную вирусологическую лабораторию. А это значительно ускорит установление диагноза и весь процесс лечения больных, обращающихся с жалобами на состояние здоровья ", - подытожила чиновница.

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