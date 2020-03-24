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24 марта 2020, 11:22 13

На Волынь поступила помощь из Китая

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24 марта 2020, 11:22 13
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На Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала
Фото: Волынская ОДА
На Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала

Об этом информирует Волынская областная государственная администрация, пишет RegioNews.

По словам заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак, сегодня получены тесты методом ПЦР проверят и протестуют в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. После этого тесты из Китая планируют использовать для диагностики заболевания коронавирусной инфекции в областном центре.

На Волинь прибув цінний вантаж Міністерство охорони здоров’я України розприділило допомогу з Китаю. Завдяки голові...

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 24 березня 2020 р.

"Таким образом, вероятно, мы сможем в Луцке делать анализы, которые до сих пор делали, отправляя заборные образцы в столичную вирусологическую лабораторию. А это значительно ускорит установление диагноза и весь процесс лечения больных, обращающихся с жалобами на состояние здоровья ", - подытожила чиновница.

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