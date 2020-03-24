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24 марта 2020, 17:23 2

Луцк выделил миллион гривен на дезинфекцию

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24 марта 2020, 17:23 2
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Для коммунальщиков города выделяют миллион гривен из резервного фонда бюджета на борьбу с распространением коронавируса
Фото: promin.cv.ua
Для коммунальщиков города выделяют миллион гривен из резервного фонда бюджета на борьбу с распространением коронавируса

Об этом шла речь во время внеочередного заседания исполнительного комитета Луцкого горсовета 24 марта, пишет RegioNews со ссылкой на volynonline.com.

Члены исполкома приняли решение о выделении средств на осуществление дезинфекции.

Речь идет о миллионе гривен для департамента жилищно-коммунального хозяйства как главного распорядителя средств. Эту сумму распределят между ЖКУ, спецкомбинатом и "Луцкспецкомунтрансом" на закупку и проведение мероприятий по дезинфекции.

Напомним, сегодня на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.

На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.

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