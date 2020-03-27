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27 марта 2020, 18:03 8

Во Львовской области будут массово тестировать население на коронавирус

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27 марта 2020, 18:03 8
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Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными коронавирусом
Фото из открытых источников
Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

"Мы активно разрабатываем алгоритм и правила тестирования. Провести такое тестирование – дело не одного дня и на это понадобится немало усилий. Однако я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем – сохраненное здоровье и жизнь миллионов украинцев", - отмечает председатель ОГА Максим Козицкий.

Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы, или имел контакт с подтвержденными больными на коронавирус.

Как отмечает СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский, распространение вируса - это проблема, которая касается каждого из нас.

"Мы запустили проект "United for health". Приоритетом проекта является запуск массового тестирования населения и сбор данных, ведь именно данные о больных дадут нам возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - пики вспышки, нагрузка на медицинскую инфраструктуру, и тому подобное. Поэтому сотрудничество с Львовской облгосадминистрацией является следующим нашим шагом в реализации проекта", - добавляет Степан Веселовский.

Напомним, во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19". На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей.

ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

Во Львове подтвердили 3 случая инфицирования коронавирусом. Двое инфицированных находятся в самоизоляции дома, один — в инфекционной больнице.

Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев. Специалисты Львовского областного лабораторного центра МИНЗДРАВА смогут делать около 100 тестов в день.

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