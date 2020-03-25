Депутаты Николаевского облсовета с третьего раза не смогли распределить деньги на борьбу с коронавирусом

Депутаты Николаевского областного совета уже в третий раз не смоги собраться на бюджетную комиссию, чтобы распределить средства на предотвращение распространения на территории области коронавируса

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Депутаты Николаевского областного совета уже в третий раз не смоги собраться на бюджетную комиссию, чтобы распределить средства на предотвращение распространения на территории области коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания комиссии на Ютуб-канале НикВестей.

Стоит отметить, что ранее Николаевская ОГА предложила депутатам облсовета перераспределить 335,9 миллионов гривен. Так, из этой суммы всего 48,7 миллионов гривен так называемого свободного остатка предложили направить на борьбу с коронавирусом и приобретение медоборудлвания.

Сегодня, 25 марта, депутаты снова попытались собраться на заседание комиссии, однако не хватило кворума.

В свою очередь глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна обвинил во всем главу облсовета Викторию Москаленко.

По его словам, Москаленко блокирует работу постоянных депутатских комиссий и запретила вообще обзванивать депутатов и приглашать на комисии. Кроме того, депутат Барна возмутился, что на сегодняшнее заседание комиссии Москаленко не пришла.

"Ответственно заявляю, что глава областного совета вчера и позавчера категорически запретила аппарату обзванивать и приглашать депутатов. Более того, заблокировала (работу – ред.). Это диверсия, и это, я тебе скажу, основания для ГБР рассмотреть вопрос" - сказал Федор Барна.

Тем временем медики Новобугского района приняли решение "скинуться" на покупку нового аппарата искусственной вентиляции легких, так как не знают, предусмотрены ли деньги областной властью.

Кроме того о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях, заявляли и в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний.

Также стоит напомнить, что критика RegioNews заставила губернатора Николаевской области напомнить о себе и своей деятельности.

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