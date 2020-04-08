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08 апреля 2020, 13:58 3

В Тернополе педагоги отдадут дневную зарплату медикам

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08 апреля 2020, 13:58 3
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Тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков. Планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу, который задействован в борьбе с коронавирусом
Фото из открытых источников
Тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков. Планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу, который задействован в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Накануне Пасхальных праздников тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков, которые ежедневно противостоят распространению COVID-19.

Педагоги отдают свою однодневную зарплату работникам инфекционных отделений Тернопольской больницы скорой помощи, городской больницы №3 и детской больницы.

К акции присоединились воспитатели дошкольных учебных заведений и внешкольных учреждений, учителя и преподаватели. Педагоги планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу.

В Украине за сутки выявлено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668. В Тернопольской области 168 случаев.

Напомним, в Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости. Тернопольская больница скорой помощи получила от благотворителей медицинское оборудование и бытовую технику.

В Тернопольской области увеличилось количество больных медиков. Сейчас в области 46 инфицированных медработников.

В Тернопольской области скончался 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19 в област. Это третий летальный случай в регионе.

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