В Тернополе педагоги отдадут дневную зарплату медикам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Накануне Пасхальных праздников тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков, которые ежедневно противостоят распространению COVID-19.
Педагоги отдают свою однодневную зарплату работникам инфекционных отделений Тернопольской больницы скорой помощи, городской больницы №3 и детской больницы.
К акции присоединились воспитатели дошкольных учебных заведений и внешкольных учреждений, учителя и преподаватели. Педагоги планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу.
В Украине за сутки выявлено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668. В Тернопольской области 168 случаев.
Напомним, в Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости. Тернопольская больница скорой помощи получила от благотворителей медицинское оборудование и бытовую технику.
В Тернопольской области увеличилось количество больных медиков. Сейчас в области 46 инфицированных медработников.
В Тернопольской области скончался 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19 в област. Это третий летальный случай в регионе.
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