В Тернополе педагоги отдадут дневную зарплату медикам

Тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков. Планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу, который задействован в борьбе с коронавирусом

Фото из открытых источников

Тернопольские педагоги начали благотворительную акцию в знак поддержки медиков. Планируют собрать около 10 тысяч гривен каждому врачу, который задействован в борьбе с коронавирусом

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