Почетный консул Республики Армения в Тернополе передал препарат для борьбы с COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую облгосадминистрацию.
Почетный консул Республики Армения в Тернополе Норик Геворкян передал коммунальному учреждению "Тернопольской университетской больнице" партию упаковок препарата Норадреналина Тартрат Агтан 2мг/мл без сульфитов. Указанный препарат входит в перечень лекарственных средств, необходимых для локализации и ликвидации вспышек коронавирусной инфекции COVID-19.
По его словам, консульство Республики Армения готово и в дальнейшем финансово помогать в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Предложенные спонсорские средства направят на закупку средств индивидуальной защиты медиков.
Напомним, в Тернополе жители помогают в борьбе с коронавирусом. В некоторых отелях бесплатно посиляють на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких.
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