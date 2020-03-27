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27 марта 2020, 18:20 8

Почетный консул Республики Армения в Тернополе передал препарат для борьбы с COVID-19

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27 марта 2020, 18:20 8
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Препараты для борьбы с коронавирусом передали Тернопольской университетской больнице
Фото: Планета здоровья
Препараты для борьбы с коронавирусом передали Тернопольской университетской больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую облгосадминистрацию.

Почетный консул Республики Армения в Тернополе Норик Геворкян передал коммунальному учреждению "Тернопольской университетской больнице" партию упаковок препарата Норадреналина Тартрат Агтан 2мг/мл без сульфитов. Указанный препарат входит в перечень лекарственных средств, необходимых для локализации и ликвидации вспышек коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, консульство Республики Армения готово и в дальнейшем финансово помогать в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Предложенные спонсорские средства направят на закупку средств индивидуальной защиты медиков.

Напомним, в Тернополе жители помогают в борьбе с коронавирусом. В некоторых отелях бесплатно посиляють на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких.

Коронавирус в Украине: зафиксирована четвертая смерть. В инфекционном отделении Тернопольской больнице скорой помощи умер больной коронавирусом.

В Тернопольской области дочь сама похоронила умершего от COVID-19 отца . Вчера тело умершего из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения.

В Тернопольской области 26 случаев COVID-19, среди них ребенок 11 лет. 23 больных с Монастырисского района

В Тернополе 24 аппараты искусственной вентиляции легких. Медицинские работники города обеспечены средствами защиты на 30 дней.


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