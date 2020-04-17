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17 апреля 2020, 17:33 6

Винницкий облсовет решил не доплачивать медикам за борьбу с COVID-19

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17 апреля 2020, 17:33 6
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16 апреля состоялась внеочередная онлайн-сессия Винницкого облсовета. Депутаты должны были рассмотреть выделение средств из бюджета области на доплаты медикам, которые борются с распространением коронавируса, но это вопрос сняли с повестки дня, надеясь на выплаты врачам из государственного бюджета
Фото: Shutterstock
16 апреля состоялась внеочередная онлайн-сессия Винницкого облсовета. Депутаты должны были рассмотреть выделение средств из бюджета области на доплаты медикам, которые борются с распространением коронавируса, но это вопрос сняли с повестки дня, надеясь на выплаты врачам из государственного бюджета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Винницкого областного совета.

Предварительно было предложение рассмотреть вопрос об установлении доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, непосредственно занятых ликвидацией коронавируса. Однако, председатель постоянной комиссии областного Совета по вопросам бюджета, финансов и областных программ Геннадий Мазур предложил снять с рассмотрения этой сессии данный вопрос.

" Из госбюджета на эти доплаты пока не выделено ни копейки, поэтому мы за счет областного бюджета выделили эти деньги за март, – отметил Геннадий Мазур. – Речь идет о соответствующие доплаты врача в размере 300% от должностного оклада. Однако, чтобы не дублировать постановление Кабинета Министров №246, которая предусматривает эти выплаты, предлагаю снять этот вопрос именно с этой сессии и подождать выделения правительством в апреле этих денег. Если выплаты не будут осуществлены, тогда за апрель мы снова подставим плечо и проведем эти выплаты за счет областного бюджета".

Напомним, глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью".

Также в Виннице из роддома, в котором был очаг коронавирус, уволились 15 медработников.


Винницкая область Винница облсовет медики врачи зарплаты
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