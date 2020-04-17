Винницкий облсовет решил не доплачивать медикам за борьбу с COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Винницкого областного совета.
Предварительно было предложение рассмотреть вопрос об установлении доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, непосредственно занятых ликвидацией коронавируса. Однако, председатель постоянной комиссии областного Совета по вопросам бюджета, финансов и областных программ Геннадий Мазур предложил снять с рассмотрения этой сессии данный вопрос.
" Из госбюджета на эти доплаты пока не выделено ни копейки, поэтому мы за счет областного бюджета выделили эти деньги за март, – отметил Геннадий Мазур. – Речь идет о соответствующие доплаты врача в размере 300% от должностного оклада. Однако, чтобы не дублировать постановление Кабинета Министров №246, которая предусматривает эти выплаты, предлагаю снять этот вопрос именно с этой сессии и подождать выделения правительством в апреле этих денег. Если выплаты не будут осуществлены, тогда за апрель мы снова подставим плечо и проведем эти выплаты за счет областного бюджета".
Напомним, глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью".
Также в Виннице из роддома, в котором был очаг коронавирус, уволились 15 медработников.
- 19:10 17 апреля Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
- 18:41 17 апреля В МОЗ сообщили, при каких условиях отменят карантин в Украине
- 18:08 17 апреля Нардеп Рудик вылечился от коронавируса
- 18:04 17 апреля Это не Чернобыль: специалисты успокоили запорожцев, которые жаловались на едкий дым
- 17:33 17 апреля Винницкий облсовет решил не доплачивать медикам за борьбу с COVID-19
- 16:57 17 апреля Уровень загрязнения воздуха в Киеве почти втрое выше нормы
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт