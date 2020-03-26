Приватбанк передал оборудование в черновицкие больницы

ПриватБанк в рамках программы "Дыши! Вместе против коронавируса" передал областной клинической больнице и областной детской клинической больнице в Черновцах медицинское оборудование, согласно рекомендованного табеля оборудования Минздравом для борьбы с COVID-19 на общую сумму 4,7 млн грн

ПриватБанк в рамках программы "Дыши! Вместе против коронавируса" передал областной клинической больнице и областной детской клинической больнице в Черновцах медицинское оборудование, согласно рекомендованного табеля оборудования Минздравом для борьбы с COVID-19 на общую сумму 4,7 млн грн

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