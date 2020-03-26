Приватбанк передал оборудование в черновицкие больницы
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
В частности, Черновицкая областная клиническая больница получила от благотворителей десять комплектов пульсоксиметров Rad 5, еще пять комплектов пульсоксиметров Rad 9, два комплекта аспираторов ATMOS C 361, аппарат рентгеновский мобильный TXL-PLUS4, прикроватный монитор пациента CSM-1502, 15 комплектов электрокардиографов модели ЕСG -2150, фибробронхоскоп FB-15V и 4 комплекта мониторов (капнографии) ЕММА.
Черновицкая областная детская клиническая больница получила 5 комплектов пульсоксиметров Rad 5, еще 5 комплектов электрокардиографов модели ЕСG-2150 и монитор (капнографии).
ПриватБанк у рамках програми "Дихай! Разом проти коронавірусу" передав обласній клінічній лікарні та обласній дитячій...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 26 березня 2020 р.
Новая национальная программа Фонда "Дыши! Вместе против коронавируса" позволит в течение ближайшего месяца аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов для поставки необходимого оборудования областным больницам страны.
Приобщиться к национальной антивирусной программе можно через мобильную и веб-версию Приват24, в банкоматах и терминалах самообслуживания и на сайте ПриватБанка.
Благотворительный взнос с пластиковой карты можно сделать за несколько кликов. Минимальный размер помощи не ограничен.
Все собранные средства автоматически направляются на специальный счет для срочного приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, в котором нуждаются больницы украинских городов.
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В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом
Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.
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