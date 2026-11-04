Киев держится, несмотря на разрушение энергетики

Ситуация с обеспечением киевлян электричеством, водой и (подозреваю) теплом довольно печальная. Причины известны. Не хочу даже писать об этом. Но время назад уже не вернешь…

Ситуация с обеспечением киевлян электричеством, водой и (подозреваю) теплом довольно печальная. Причины известны. Не хочу даже писать об этом. Но время назад уже не вернешь…

Фото: censor.net

Из оптимистичного: если при разбитых и неработающих ТЭЦ, перебитых трансформаторах и поврежденных линиях электропередач город все же функционирует, то то, что называлось "коллапсом", оказывается, еще точно не коллапс!

лучше сейчас искать антикризисные решения, а не при морозах. Надеюсь, что выводы сделаны;

бензин и дизель дорогие, но ведь есть;

мобильный интернет работает (отдельная благодарность причастным);

люди немного больше понимают и солидаризируются с теми, кто в еще худшей ситуации ближе к фронту;

специалисты предсказывали, что для новых российских дронов придется применять ночью светомаскировку. Уже сделано!

родственники снова стали интересоваться, как там у каждого ситуация?

ну и самое главное: мы не за полярным кругом — поэтому непременно будет светлое утро…

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