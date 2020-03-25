В Тернополе жители помогают в борьбе с коронавирусом

В некоторых отелях бесплатно размещают на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких

Фото: Тернопольский городской совет

В некоторых отелях бесплатно размещают на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

"Несмотря на то, что наш город профинансировал больницы, выделены средства на первоочередные нужды, очень трудно найти оборудование и средства защиты, которые нужны", - отмечает городской глава Сергей Надал.

Список неравнодушных людей и предприятий, которые помогают в борьбе с COVID-19:

· Блогеры из сообщества "Coronavirus.ternopil

· ООО "Украинская торговая компания"

· ОАО "Опилля"

· Тернопольский национальный экономический университет

· MagneticOne

· БО "Фонд Андрея Портнова"

· "Благотворитель"

· МЦ "Клиника Стахива"

· "Тернополь-Отель"

· Такси: "Тернополь", "Виктория", "Пилот"

· СТО "CarFix"

· Хорошая вода

· Гросуляк Михаил Васильевич и сеть "Самогонная ресторация"

· Дерецький Николай Владимирович

· Лазарь Михаил Павлович

· Пенькивский Александр Леонидович

· Бобривец Виталий Владимирович

· Швайка Владимир Дмитриевич

· "АРС-Керамика"

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.