14:46  25 марта
Кожару задержали по подозрению в убийстве
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 18:06 2

В Тернополе жители помогают в борьбе с коронавирусом

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 18:06 2
Читайте також українською мовою
В некоторых отелях бесплатно размещают на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких
Фото: Тернопольский городской совет
В некоторых отелях бесплатно размещают на время эпидемии медперсонал, а больница скорой помощи получила два аппарата искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

"Несмотря на то, что наш город профинансировал больницы, выделены средства на первоочередные нужды, очень трудно найти оборудование и средства защиты, которые нужны", - отмечает городской глава Сергей Надал.

Список неравнодушных людей и предприятий, которые помогают в борьбе с COVID-19:

· Блогеры из сообщества "Coronavirus.ternopil
· ООО "Украинская торговая компания"
· ОАО "Опилля"
· Тернопольский национальный экономический университет
· MagneticOne
· БО "Фонд Андрея Портнова"
· "Благотворитель"
· МЦ "Клиника Стахива"
· "Тернополь-Отель"
· Такси: "Тернополь", "Виктория", "Пилот"
· СТО "CarFix"
· Хорошая вода
· Гросуляк Михаил Васильевич и сеть "Самогонная ресторация"
· Дерецький Николай Владимирович
· Лазарь Михаил Павлович
· Пенькивский Александр Леонидович
· Бобривец Виталий Владимирович
· Швайка Владимир Дмитриевич
· "АРС-Керамика"

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.


коронавирус тернопіль
В Хмельницком вместо автобусов закупят медицинское оборудование
25 марта 2020, 17:59
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 17:59
Ивано-Франковск: госпитализировали мужей двух умерших женщин, которых проверяют на COVID-19
25 марта 2020, 17:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »