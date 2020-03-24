Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок

Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19

Фото: Львовский городской совет

Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет. "Много компаний с иностранными инвестициями, которые имеют и соответствующие материалы, и технологии. Сегодня 5 предприятий в пределах Львова и области перешли на пошив костюмов, масок, специальных комбинезонов, а также специальной обуви", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В ближайшее время городской совет обнародует данные по всех благотворителях и меценатах, которые помогают городу. А еще в мэрии отмечают, что деньги не принимают, а говорят желающим помочь, что нужно купить - аппараты искусственной вентиляции легких, маски, тесты и тому подобное.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.

Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.