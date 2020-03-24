13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 16:20 2

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 16:20 2
Читайте також українською мовою
Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19
Фото: Львовский городской совет
Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Много компаний с иностранными инвестициями, которые имеют и соответствующие материалы, и технологии. Сегодня 5 предприятий в пределах Львова и области перешли на пошив костюмов, масок, специальных комбинезонов, а также специальной обуви", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В ближайшее время городской совет обнародует данные по всех благотворителях и меценатах, которые помогают городу. А еще в мэрии отмечают, что деньги не принимают, а говорят желающим помочь, что нужно купить - аппараты искусственной вентиляции легких, маски, тесты и тому подобное.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.

Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.


Львов коронавирус
Киевская область получила медицинские маски и тесты из Китая
24 марта 2020, 16:04
В Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19
24 марта 2020, 15:53
В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться антисептиком
24 марта 2020, 15:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »