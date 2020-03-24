Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Много компаний с иностранными инвестициями, которые имеют и соответствующие материалы, и технологии. Сегодня 5 предприятий в пределах Львова и области перешли на пошив костюмов, масок, специальных комбинезонов, а также специальной обуви", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
В ближайшее время городской совет обнародует данные по всех благотворителях и меценатах, которые помогают городу. А еще в мэрии отмечают, что деньги не принимают, а говорят желающим помочь, что нужно купить - аппараты искусственной вентиляции легких, маски, тесты и тому подобное.
Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.
Во Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19. В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса.
Такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.
С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.
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