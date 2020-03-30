Черновцы вместе с Киевом продолжают удерживать печальное лидерство по количеству случаев коронавируса. Благотворители помогают врачам в борьбе с эпидемией. Без меценатов, которые оперативно оплачивают нужды медучреждений, необходимые реагенты для лаборатории, оборудование и сердства защиты пришлось бы ждать месяцами

Фото: Юрий Лысюк

Черновцы вместе с Киевом продолжают удерживать печальное лидерство по количеству случаев коронавируса. Благотворители помогают врачам в борьбе с эпидемией. Без меценатов, которые оперативно оплачивают нужды медучреждений, необходимые реагенты для лаборатории, оборудование и сердства защиты пришлось бы ждать месяцами

О хороших поступках известных черновчан на своей странице в Facebook регулярно информирует мэр Черновцов, Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

В Черновцах, как и в других городах, прежде всего не хватает средств защиты врачей. Чтобы закупить их за бюджетные деньги, приходится ждать почти месяц:

"Закупки за бюджетные средства, к сожалению, хотя и упрощенная, но немного медленная процедура. Она занимает не менее 4-5 дней только для оплаты, затем несколько недель надо ждать заказ. А защищать медиков нужно здесь и сейчас. Поэтому без поддержки людей, которые могут оперативно решать финансовые вопросы, нам было бы намного труднее ", - пишет Алексей Каспрук.

Чтобы решить эту проблему благотворители направления закупают и дарят халаты, маски и респираторы.

Так тысячу стерильных защитных халатов для медиков города приобрел Олег Охотский, еще две тысячи таких же халатов - Борис Тойбман и строительная компания "Созвездие".

215 спецкомбинезонив, три тысячи респираторов и масок, 13 тысяч перчаток получено от экснардепа Максима Бурбака и Арсения Яценюка.

Две тысячи комбинезонов для защиты черновицких врачей на сумму миллион гривен оплатила "Новая почта"

Аппарат искусственной вентиляции легких передали городу Людмила и Андрей Пышные.

Предприятие "Ната Люкс" перепрофилировалось с пошива нижнего белья на пошив масок. Об этом пишет издание "Молодой буковинец". Уже сшили несколько тысяч масок. Тысячу масок раздали врачам городской больницы №1 и дальше планируют это делать.

Александр Побережный говорит, что часто к нему обращаются предприниматели, которые заказывают маски, чтобы просто раздать. Поэтому их маски уже увезли предприниматели в Вижницкий и Заставновский районы.

"Увеличить количество пошива масок нет возможности, - объясняет Александр Иванович. - У меня половина работников - люди пенсионного возраста. Их решили на работу не выводить, чтобы не рисковать их здоровьем. Маска стоит 10 гривен. Работаем практически с нулевой рентабельностью, потому что не собираемся на беде зарабатывать. Хотим лишь помочь тем, кто борется за нашу жизнь и здоровье".

Владелец отеля "Мечта" Руслан Цаплюк предложил отдать свой отель для самоизоляции тех, кто возвращается из-за границы.

"Я когда-то работал врачом и понимаю, что такое инфекция, - говорит Руслан. - Я приостановил работу отеля до Пасхи. Поэтому пока он пустует, там могли бы жить люди, которые приехали из-за рубежа. В отеле имеется 30 номеров. И все их готов отдать, чтобы люди были на карантине. Ведь сейчас очень много людей вернулись из Польши, Италии, Германии ".

"Мне уже звонили люди и спрашивали, можно поселиться в гостинице на карантин. Рассказывали, что вернулись из-за границы, хотели бы быть на самоизоляции, но дома такой возможности нет, - продолжает Руслан Цаплюк. - Сознательные люди готовы пойти на самоизоляцию, но негде. Я не могу сам этих людей принять. Хотел, чтобы они были под контролем СЭС, чтобы контролирующие органы знали, количество людей, приехавшие но из этих органов никто не обращался ".

Бизнесмен Владимир Жаровский помог Буковине закупить важные материалы для лабораторного центра. Это позволит провести около тысячи нужных анализов.

"Связался с нашим главным санитарным врачом Натальей Гопко. Она сказала, что просто необходимо купить материалы для лаборатории. Их критически не хватало. - рассказывает Владимир Жаровский. - Госпожа Гопко рассказала, что у них есть договор с одной компанией на доставку материалов, но если вовремя не оплатить средств, то их не будет. Мы приняли решение немедленно отреагировать на эту ситуацию и помочь.

Мы также связывались с компаниями в Китае по поводу аппаратов ИВЛ. Узнавали, где можно купить медицинские халаты. Все это планируем приобрести. Люди должны помогать и я знаю, что многие бизнесмены готовы это сделать, чтобы справиться с проблемой, которая нас сейчас постигла".

Клуб предпринимателей Буковины состоит из 28 самых успешных предприятий края. Здесь тоже решили помогать бороться с коронавирусом.

"Общаемся с администрацией городской больницы №1, что самое необходимое, то и покупаем, - рассказала исполнительный директор клуба предпринимателей Буковины Оксана Лелюк. - Покупаем что-то каждый день. Хотя нет каких существенных покупок, но это разные вещи и их много, без которых в больнице сложно работать, особенно в период распространения инфекции. Например, приобрели дозаторы для жидкости, которая дезинфицирует, бочки для дезинфекции халатов и тому подобное. В ближайшее время получим медодежду и раздадим ее врачам. Да и в дальнейшем будем помогать оплачивать текущие медучреждений. "

В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом

Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.

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