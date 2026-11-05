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05 ноября 2026, 22:21

Швеция не освободила экснардепа Святаша, приговоренного в Украине к 12 годам

05 ноября 2026, 22:21
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Фото: facebook/Дмитрий Святаш
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Суд в Швеции оставил под экстрадиционным арестом бывшего народного депутата от Партии регионов и "Возрождения" Дмитрия Святаша. Украина добивается его выдачи для отбывания наказания

Об этом говорится в протоколе судебного заседания от 5 ноября, сообщает проект "Схемы" ("Радио Свобода"), передает RegioNews .

Во время заседания Святаш отрицал подозрения в совершении преступлений в Украине и попросил отменить арест. Его адвокат заявил, что экснардеп выступает против экстрадиции в Украину и хочет вернуться в Россию.

Однако суд решил оставить Святаша под экстрадиционным арестом. Это решение не подлежит обжалованию. В то же время, в течение трех недель экснардеп может обратиться в суд с просьбой повторно рассмотреть вопрос о его аресте.

Украина добивается экстрадиции Святаша. Офис генерального прокурора завершил подготовку материалов для его выдачи и направил их шведской стороне.

Напомним, 27 октября шведское издание Expressen сообщило, что Святаша задержали в Стокгольме, куда он приехал на концерт американского певца Стиви Вандера.

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