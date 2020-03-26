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26 марта 2020, 15:53 5

Во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19"

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26 марта 2020, 15:53 5
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На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей
Фото: скриншот с сайта ОР
На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

По ссылке https://covid-19.lvivoblrada.gov.ru/ жители области могут узнать, куда обращаться, в случае подозрения на коронавирус. Также можно воспользоваться чатботами в Телеграмме и Вайбере.

"Сознательные жители Львовской области знают, что при подозрении на коронавирус или при ухудшении здоровья не нужно сразу вызывать "скорую". По протоколу человек в первую очередь должен обратиться к своему семейному врачу, получить консультацию и свой план действий. Поэтому тому, кто забыл его контакты или адрес, сайт и чатбот напомнит об этом", - говорит председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

На новом ресурсе можно найти номер "горячей линии" противодействия коронавирусу во Львовской области: 112, 15-80, 103. А также кратко представлена информация о коронавирусе - симптомы, группы риска, распространение заболевания и защитные меры.

"Предложенный сетевой интернет-ресурс, по нашему убеждению, поможет в профилактике и борьбе с распространением опасного коронавируса во Львовской области. А также позволит найти ответы на наиболее распространенные вопросы", - добавил председатель ОГА Максим Козицкий.

Напомним, ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев. Специалисты Львовского областного лабораторного центра МИНЗДРАВА смогут делать около 100 тестов в день.


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