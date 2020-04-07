Львов: "Электрон" рассматривает возможность изготовлять аппараты ИВЛ

Львовский концерн "Электрон" начал изучать техническую документацию для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких

Фото: Львовский городской совет

Львовский концерн "Электрон" начал изучать техническую документацию для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Известная ирландская компания Medtronic открыла публичный доступ к технической документации для изготовления аппаратов ИВЛ. Это означает, что каждый, кто имеет возможность для такого производства, уже сегодня может начинать изготовление аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Эти аппараты нужны больным COVID-19 в тяжелом состоянии, когда человек не может самостоятельно дышать. Конкретно такой тип является мобильным, пользоваться им можно даже в домашних условиях", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В городских больницах есть 110 аппаратов ИВЛ. Но этого может быть недостаточно. Во Львовском концерне "Электрон" уже начали изучать документацию, в горсовете ждут на результат.

"Если во Львове или Украине есть еще предприятия, которые могут перепрофилироваться и начать изготавливать такие аппараты - говорите. Это сверхважно. Имел об этом разговор с главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Он, как представитель Минздрава, уверяет, что проблем с сертификацией разработанного аппарата не будет", - говорит мэр.

Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.

Во Львове на 3D-принтере печатают защитные маски. "Львовская политехника" начала изготавливать защитные маски для врачей и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.

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