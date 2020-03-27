В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією

В Херсонській області визначили та перевірили всіх осіб, які контактували з хворою на коронавірус – всі здорові

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В Херсонській області визначили та перевірили всіх осіб, які контактували з хворою на коронавірус – всі здорові

Про це розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.

Як раніше повідомлялося, на Херсонщині виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус y жительки м. Генічеськ.

Голова ОДА зазначив, що в області наразі немає підозр на зараження. Виявлено 22 особи, які контактували з хворою, їх перевірили експрес-тестами.

Сама ж хвора почуває себе добре, медики сподіваються на швидке одужання.

Також, прийнято рішення перевірити тест-системами на коронавірус 70 хворих, які лікуют пневмонію. Найближчим часом будуть відомі результати.

На брифінгу стало відомо, що на обласні кошти, які депутати виділили Білозерській районній лікарні, мають найближчим часом закупити апаратуру на 600 тисяч гривень.

Крім того, Гусєв зазначив, що вже звернулось більше 300 осіб, які виразили готовність стати волонтерами та допомагати регіону.

Розповів голова обласної адміністрації щодо курортного сезону. Він зазначив, що літній відпочинок туристів у зв’язку з карантином під загрозою зриву. Наразі були надані рекомендації закладам відпочинку, які приймають туристів.

Нагадаэмо, що на позачерговій сесії Херсонської облради депутати ухвалили виділення 22 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у Генічеську Херсонської області організували роботу блокпостів, щоб не допустити поширення коронавіруса.