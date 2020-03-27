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27 березня 2020, 18:20 1

Почесний консул Республіки Вірменія у Тернополі передав допомогу для боротьби з COVID-19

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27 березня 2020, 18:20 1
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Препарати для боротьби з коронавірусом передали Тернопільській університетській лікарні
Фото: Планета здоров'я
Препарати для боротьби з коронавірусом передали Тернопільській університетській лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську облдержадміністрацію.

Почесний консул Республіки Вірменія в Тернополі Норік Геворкян передав комунальному закладу "Тернопільській університетській лікарні" партію упаковок препарату Норадреналіну Тартрат Агтан 2мг/мл без сульфітів. Вказаний препарат входить до переліку лікарських засобів, необхідних для локалізації та ліквідації спалахів коронавірусної інфекції COVID-19.

За його словами, консульство Республіки Вірменія готове й надалі фінансово допомагати у спільній боротьбі з коронавірусною інфекцією. Запропоновані спонсорські кошти скерують на закупівлю засобів індивідуального захисту медиків.

Нагадаємо, у Тернополі жителі допомагають у боротьбі з коронавірусом. У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень.

Коронавірус в Україні: зафіксована четверта смерть. В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус.

В Тернопільській області донька сама поховала померлого від COVID-19 батька . Учора тіло померлого з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали родичам для поховання.

На Тернопільщині 26 випадків COVID-19, серед них дитина 11 років. 23 хворих з Монастириського району

У Тернополі 24 апарати штучної вентиляції легень. Медичні працівники міста забезпечені засобами захисту на 30 днів.


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