Почесний консул Республіки Вірменія у Тернополі передав допомогу для боротьби з COVID-19
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську облдержадміністрацію.
Почесний консул Республіки Вірменія в Тернополі Норік Геворкян передав комунальному закладу "Тернопільській університетській лікарні" партію упаковок препарату Норадреналіну Тартрат Агтан 2мг/мл без сульфітів. Вказаний препарат входить до переліку лікарських засобів, необхідних для локалізації та ліквідації спалахів коронавірусної інфекції COVID-19.
За його словами, консульство Республіки Вірменія готове й надалі фінансово допомагати у спільній боротьбі з коронавірусною інфекцією. Запропоновані спонсорські кошти скерують на закупівлю засобів індивідуального захисту медиків.
Нагадаємо, у Тернополі жителі допомагають у боротьбі з коронавірусом. У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень.
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