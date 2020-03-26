Замість крижми захисні маски: швейна фабрика Очакова працює в умовах карантину

В умовах карантину швейна фабрика Очакова, яка спеціалізується на пошитті крижми і одягу для хрещення, перепрофілювалася на пошиття захисних масок

Фото: скрін з відео

В умовах карантину швейна фабрика Очакова, яка спеціалізується на пошитті крижми і одягу для хрещення, перепрофілювалася на пошиття захисних масок

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