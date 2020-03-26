Замість крижми захисні маски: швейна фабрика Очакова працює в умовах карантину
Про це йде мова в сюжеті телеканалу НИС-ТВ, передає RegioNews.
Так, фабрика, яка виробляє найбільший асортимент крижм для хрещення в Україні, перейшла на пошиття масок.
Швеї за одну зміну виготовлють до тисячі масок, собівартість маски від 8 до 20 гривень в залежності від матеріалів. Шиють як одноразові так і багаторазові маски.
"Соціально ми не могли залишитися в стороні від проблеми", - розповіла керівниця фабрики з виробництва одягу для малюків Вікторія Чорна.
В той же час керівниця фабрики зазначає, що маски розповсюджуються на потреби регіону, а не на експорт.
Нагадаємо, що на Миколаївщині медики районної лікарні віддали одноденну зарплату на придбання апарату ШВЛ. В той час, як депутати Миколаївської облради втретє не змогли розподілити гроші на боротьбу з коронавірусом.
Як інформували RegioNews раніше, у Миколаєві запрацював новий центр, де робитимуть тести на коронавірус.
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