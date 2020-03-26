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26 березня 2020, 12:23 4

Замість крижми захисні маски: швейна фабрика Очакова працює в умовах карантину

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26 березня 2020, 12:23 4
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В умовах карантину швейна фабрика Очакова, яка спеціалізується на пошитті крижми і одягу для хрещення, перепрофілювалася на пошиття захисних масок
Фото: скрін з відео
В умовах карантину швейна фабрика Очакова, яка спеціалізується на пошитті крижми і одягу для хрещення, перепрофілювалася на пошиття захисних масок

Про це йде мова в сюжеті телеканалу НИС-ТВ, передає RegioNews.

Так, фабрика, яка виробляє найбільший асортимент крижм для хрещення в Україні, перейшла на пошиття масок.

Швеї за одну зміну виготовлють до тисячі масок, собівартість маски від 8 до 20 гривень в залежності від матеріалів. Шиють як одноразові так і багаторазові маски.

"Соціально ми не могли залишитися в стороні від проблеми", - розповіла керівниця фабрики з виробництва одягу для малюків Вікторія Чорна.

В той же час керівниця фабрики зазначає, що маски розповсюджуються на потреби регіону, а не на експорт.

Нагадаємо, що на Миколаївщині медики районної лікарні віддали одноденну зарплату на придбання апарату ШВЛ. В той час, як депутати Миколаївської облради втретє не змогли розподілити гроші на боротьбу з коронавірусом.

Як інформували RegioNews раніше, у Миколаєві запрацював новий центр, де робитимуть тести на коронавірус.

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