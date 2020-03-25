У Миколаєві запрацював новий центр, де робитимуть тести на коронавірус

У Миколаєві за добу організували повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР

Фото: Facebook

У Миколаєві за добу організували повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР

Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський, передає RegioNews.

Саме "Нибулон"і організував роботу лабораторного центру, який функціонуватиме на базі Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України. Тепер потрібна доба для адаптації цього обладнання до роботи в нових умовах, за технологією.

Вадатурський зазначив, що завдяки додатковій лабораторії фахівці в Миколаєві зможуть працювати цілодобово двома бригадами і проводити до 400 аналізів.

За словами гендиректора, фахівці компанії спільно зі спеціалістами центру встановили все обладнання, зокрема ампліфікатор CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem 2017 року, виробник BIO-RAD (США); ламінарну шафу, саме тут проходить процес виділення ДНК; бокс ПЛР, тут відбувається приготування реакційних сумішей; мікроцентрифугу, тут теж проходить процес виділення ДНК; 2 комплекти автоматичних дозаторів; термостат та комплектуючі для приготування проб, тобто витратні матеріали.

Також, медики мають 1000 реагентів для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу, виробництва R-Biopharm AG (Німеччина, Дармштадт).

Раніше повідомлялося, что Миколаївська міськрада віддала у користування медикам власний автопарк.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).