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24 березня 2020, 13:24 2

Буковина отримала допомогу для боротьби з СOVID-19

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24 березня 2020, 13:24 2
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Чернівецька область отримала допомогу з Китаю для боротьби з новою коронавірусною інфекцією
Чернівецька область отримала допомогу з Китаю для боротьби з новою коронавірусною інфекцією

Про це сьогодні повідомив голова ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"Отримали частину допомоги з Китаю. Це засоби індивідуального захисту - захисні костюми, маски, а також оснащення для обласного лабораторного центру - як експрес-тести, так і для ПЛР-діагностики. Експрес-тести є першим етапом, який може виявити інфекцію, але не основним. Основний - це метод ПЛР.

Лабораторні дослідження будуть проводитися кожного дня, лікарі, інфекціоністи та обласний лабораторний центр будуть оперативно опрацьовувати зразки, які будуть відбиратися за направленням виключно лікарів", - сказав губернатор.

Зазначимо, вранці 24 березня кількість інфікованих коронавірусом буковинців зросла до 38 осіб.

Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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