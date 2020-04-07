Львів: "Електрон" розглядає можливість виготовляти апарати ШВЛ

Львівський концерн "Електрон" почав вивчати технічну документацію для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень

Фото: Львівська міська рада

Львівський концерн "Електрон" почав вивчати технічну документацію для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Відома ірландська компанія Medtronic відкрила публічний доступ до технічної документації для виготовлення апаратів ШВЛ. Це означає, що кожен, хто має можливість для такого виробництва, вже сьогодні може починати виготовлення апаратів для штучної вентиляції легень.

"Ці апарати потрібні хворим на COVID-19 у важкому стані, коли людина не може самостійно дихати. Оскільки конкретно такий тип є мобільним, то користуватись ним можна навіть в домашніх умовах", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

В міських лікарнях є 110 апаратів ШВЛ. Але цього може бути недостатньо. У Львівському концерні "Електрон" вже почали вивчати документацію, в міськраді чекають на результат.

"Якщо у Львові чи Україні є ще підприємства, які можуть перепрофілюватись і почати виготовляти такі апарати - зголошуйтесь. Це надважливо. Мав про це розмову з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Він, як представник МОЗ, запевняє, що проблем з сертифікацією розробленого апарату не буде", - каже мер.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски. "Львівська політехніка" почала виготовляти захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів штучної вентиляції легень.

У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.

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