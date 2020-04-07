10:43  07 квітня
У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
12:05  07 квітня
Венедіктова розповіла, чому Зеленський вибрав її і яке дав завдання
11:16  07 квітня
До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2020, 16:28 2

Львів: "Електрон" розглядає можливість виготовляти апарати ШВЛ

Читайте также
на русском языке
07 квітня 2020, 16:28 2
Читайте также на русском языке
Львівський концерн "Електрон" почав вивчати технічну документацію для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень
Фото: Львівська міська рада
Львівський концерн "Електрон" почав вивчати технічну документацію для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Відома ірландська компанія Medtronic відкрила публічний доступ до технічної документації для виготовлення апаратів ШВЛ. Це означає, що кожен, хто має можливість для такого виробництва, вже сьогодні може починати виготовлення апаратів для штучної вентиляції легень.

"Ці апарати потрібні хворим на COVID-19 у важкому стані, коли людина не може самостійно дихати. Оскільки конкретно такий тип є мобільним, то користуватись ним можна навіть в домашніх умовах", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

В міських лікарнях є 110 апаратів ШВЛ. Але цього може бути недостатньо. У Львівському концерні "Електрон" вже почали вивчати документацію, в міськраді чекають на результат.

"Якщо у Львові чи Україні є ще підприємства, які можуть перепрофілюватись і почати виготовляти такі апарати - зголошуйтесь. Це надважливо. Мав про це розмову з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Він, як представник МОЗ, запевняє, що проблем з сертифікацією розробленого апарату не буде", - каже мер.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски. "Львівська політехніка" почала виготовляти захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів штучної вентиляції легень.

У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Львів Львівщина карантин
У Черкасах із лікарні втекли хворі на коронавірус: правда чи фейк
07 квітня 2020, 16:13
Коронавірус в Житомирі: хвора медсестра заразилася від своїх родичів
07 квітня 2020, 15:38
На Херсонщині голову РГА покарали штрафом за порушення карантинних вимог
07 квітня 2020, 15:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Петро Олещук
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Посівна чи крематорій: Що обирає Полтавщина
07 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »