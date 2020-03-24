Івано-Франківськ: мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ
Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час онлайн-звіту щодо ситуації з коронавірусом, інформує RegioNews.
"Ми прийняли непопулярне рішення. Я та мої заступники, а також начальники управлінь наступного місяця працюватимуть за власний рахунок. Два тижні за власний рахунок працюватимуть працівники виконкому", - повідомив мер.
На його думку це хороший приклад, щоб отримати кошти на закупівлю 100 тися тест-систем на COVID-19 та 10 додаткових апаратів штучної вентиляції легень.
Оперативно про карантин (24.03.2020/ 16:00)Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 24 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка з підозрою на COVID-19. Померла 65-річна жінка була із приміського села Чукалівка.
В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території Івано-Франківської області.
Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.
Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.
В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу.
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