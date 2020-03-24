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24 березня 2020, 18:45 3

Івано-Франківськ: мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ

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24 березня 2020, 18:45 3
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Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні
Тести на коронавірус. Фото: Львівська ОДА
Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час онлайн-звіту щодо ситуації з коронавірусом, інформує RegioNews.

"Ми прийняли непопулярне рішення. Я та мої заступники, а також начальники управлінь наступного місяця працюватимуть за власний рахунок. Два тижні за власний рахунок працюватимуть працівники виконкому", - повідомив мер.

На його думку це хороший приклад, щоб отримати кошти на закупівлю 100 тися тест-систем на COVID-19 та 10 додаткових апаратів штучної вентиляції легень.

Оперативно про карантин (24.03.2020/ 16:00)

Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 24 березня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка з підозрою на COVID-19. Померла 65-річна жінка була із приміського села Чукалівка.

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території Івано-Франківської області.

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.

Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.

В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу.


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