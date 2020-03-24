Івано-Франківськ: мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ

Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні

Тести на коронавірус. Фото: Львівська ОДА

Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час онлайн-звіту щодо ситуації з коронавірусом, інформує RegioNews.

"Ми прийняли непопулярне рішення. Я та мої заступники, а також начальники управлінь наступного місяця працюватимуть за власний рахунок. Два тижні за власний рахунок працюватимуть працівники виконкому", - повідомив мер.

На його думку це хороший приклад, щоб отримати кошти на закупівлю 100 тися тест-систем на COVID-19 та 10 додаткових апаратів штучної вентиляції легень.

Оперативно про карантин (24.03.2020/ 16:00) Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 24 березня 2020 р.

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