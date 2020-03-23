У Вінниці з коронавірусом боротимуться студентські "добробати”

Для подолання наслідків епідемії коронавірусу у Вінниці почали створювати підрозділи із студентів-медиків, які допомагатимуть у боротьби з інфекцією

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Для подолання наслідків епідемії коронавірусу у Вінниці почали створювати підрозділи із студентів-медиків, які допомагатимуть у боротьби з інфекцією

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Vinbazar.com.

Ініціативу проявили у Вінницькому національному медичному університеті.

"Формують списки студентів 5-6 курсів, які проходили інфекційні хвороби за курсом епідеміології. Їх передадуть до Міністерства охорони здоров'я України”, - сказав проректор з науково-педагогічної роботи ВНМУ ім. М.І. Пирогова професор Юрій Гумінський.

Як писали RegioNews раніше, у Вінницькій області у зв’язку з епідемією коронавірусу створили спеціалізовані бригади екстреної меддопомоги, які виїжджатимуть на випадки, де є підозра на зараження атиповою пневмонією.