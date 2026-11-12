На Запоріжжі росіяни двічі вдарили по рятувальниках
Восьмий день рятувальники проводять пошукові роботи у Комишувасі. При цьому росіяни двічі вдарили по них
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Росіяни двічі атакували рятувальників у Комишувасі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Внаслідок удару була пошкоджена рятувальна техніка та службове авто.
"Попри постійні обстріли окупантів, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради порятунку інших", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих. Водночас 45 людей залишаються у списках зниклих безвісти.
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