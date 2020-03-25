14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 12:35 2

Івано-Франківщина отримала медичні засоби для боротьби з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 12:35 2
Читайте также на русском языке
350 тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, 20 дихальних апаратів, пульсоксиметри, інвазивні насоси розподілять між закладами області
Фото: ІФ ОДА
350 тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, 20 дихальних апаратів, пульсоксиметри, інвазивні насоси розподілять між закладами області

Про це RegioNews інформує з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Івано-Франківщина отримала з державного резерву партію медичних засобів для боротьби з поширенням COVID-19. Допомога буде розподілена між усіма закладами первинної та вторинної ланки системи охорони здоров’я області.

"Сьогодні отримали 350 тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, 20 дихальних апаратів, є також пульсоксиметри, інвазивні насоси. Ми сподіваємося, що завдяки таким поставкам, фінансовій підтримці з місцевих бюджетів та від благодійників нам вдасться забезпечити лікарні необхідними засобами захисту та інвентарем", - зауважив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

Івано-Франківщина також отримала гуманітарну допомогу з Китаю – експрес і лабораторні тести для виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, Закарпаття отримало медичну допомогу із Китаю. Швидкі та високоточні тести на COVID-19, респіратори та костюми безпеки розприділять між лікувальними закладами області.

На Львівщині розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.

Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю. Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики.


коронавірус Прикарпаття Прикарпатье
У Хмельницькому через вимушений карантин підприємці штурмували ринок
25 березня 2020, 12:30
У "Борисполі" виявили ще одного хворого COVID-19 пасажира
25 березня 2020, 12:29
Миколаївська міськрада віддала у користування медикам власний автопарк
25 березня 2020, 12:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »