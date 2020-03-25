Івано-Франківщина отримала медичні засоби для боротьби з коронавірусом
Про це RegioNews інформує з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Івано-Франківщина отримала з державного резерву партію медичних засобів для боротьби з поширенням COVID-19. Допомога буде розподілена між усіма закладами первинної та вторинної ланки системи охорони здоров’я області.
"Сьогодні отримали 350 тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, 20 дихальних апаратів, є також пульсоксиметри, інвазивні насоси. Ми сподіваємося, що завдяки таким поставкам, фінансовій підтримці з місцевих бюджетів та від благодійників нам вдасться забезпечити лікарні необхідними засобами захисту та інвентарем", - зауважив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів.
Івано-Франківщина також отримала гуманітарну допомогу з Китаю – експрес і лабораторні тести для виявлення коронавірусу.
Нагадаємо, Закарпаття отримало медичну допомогу із Китаю. Швидкі та високоточні тести на COVID-19, респіратори та костюми безпеки розприділять між лікувальними закладами області.
На Львівщині розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.
Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю. Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики.
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