У Херсоні немає і десятка апаратів ШВЛ, які можна використовувати при коронавірусі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Herson Week.
На закритому, майже таємному, засіданні комісії з питань медицини, мер міста Володимир Миколаєнко та три головні лікарі херсонських лікарень обговорили готовність до протистояння вірусу.
Так, стало відомо, що у лікарнях Херсона немає і десятка апаратів ШВЛ, які можна використовувати при короновірусі, а ті, що є - старі та задіяні при виходжуванні недоношених немовлят.
За інформацією Національної службі здоров’я, в Херсоні має бути 5 апаратів ШВЛ, а загалом в Херсонскій області 72 апарати.
Варто нагадати, що не так давно із міського бюджету виділяли 10 млн грн на закупівлю систем захисту медикам, включаючи маски та спецкостюми. Окрім того, на ці кошти закуплять і додаткові апарати штучної вентиляції легень. А на позачерговій сесії Херсонської облради депутати ухвалили виділення 22 млн грн на боротьбу з коронавірусом.
Також в області має з’явитися 28 апаратів штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії. На порталі публічних закупівель Рrozorro вказано, що апарати придбано для Комунального некомерційного підприємства "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського" Херсонської обласної ради.
Закупівля проведена у ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС" на суму 19 млн 600 тис. гривень.
Варто нагадати, що 28 березня, з ознаками серцевої недостатності до Генічеської районної лікарні поступив чоловік 1975 року народження. Пацієнт був у надтяжкому стані. На жаль, врятувати його не вдалось. Про це у Facebook повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.
Він зазначив, що відібрано матеріали для лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. За словами Короленка, наразі відповідні служби виявляють усіх контактних осіб померлого, щоб у разі підтвердження діагнозу оперативно відреагувати.
Нагадаємо, що в Херсонській області визначили та перевірили всіх осіб, які контактували з хворою на коронавірус.
Як раніше повідомлялося, на Херсонщині виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус y жительки м. Генічеськ.
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