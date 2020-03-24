На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Багато компаній з іноземними інвестиціями, які мають і відповідні матеріали, і технології. Сьогодні 5 підприємств в межах Львова та області перейшли на пошиття костюмів, масок, спеціальних комбінезонів, а також спеціального взуття", - зауважив мер Львова Андрій Садовий.
Найближчим часом міська рада оприлюднить дані по всіх благодійниках та меценатах, які допомагають місту. А ще в мерії наголошують, що грошей не приймають, а говорять охочим допомогти, що потрібно придбати - апарати штучної вентиляції легень, маски, тести тощо.
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