На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок

Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19

Фото: Львівська міська рада

Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду. "Багато компаній з іноземними інвестиціями, які мають і відповідні матеріали, і технології. Сьогодні 5 підприємств в межах Львова та області перейшли на пошиття костюмів, масок, спеціальних комбінезонів, а також спеціального взуття", - зауважив мер Львова Андрій Садовий.

Найближчим часом міська рада оприлюднить дані по всіх благодійниках та меценатах, які допомагають місту. А ще в мерії наголошують, що грошей не приймають, а говорять охочим допомогти, що потрібно придбати - апарати штучної вентиляції легень, маски, тести тощо.

Нагадаємо, у Львівській області розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.

У Львові медиків консультують колеги з Ізраїлю щодо подолання COVID-19. У місті апробують досвід різних країн для ефективного протистояння розповсюдженню коронавірусу.

Таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.

Із 24 березня у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.