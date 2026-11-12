Ціни на АЗС рухнули: які ціни на бензин та дизель
В Україні після тривалого подорожчання ціни на пальне стали падати. Особливо це стосується бензину А-95 та дизпального
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 12 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 91,83 гривні за літр (-0,65 гривні);
- бензин А-95 – 88,26 гривні за літр (-0,48 гривні);
- бензин А-92 – 84,70 гривні за літр (+0,02 гривні);
- дизпальне – 103,59 гривні за літр (-0,72 гривні);
- автогаз – 61,69 гривні за літр (+0,54 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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