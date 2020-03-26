Новинський передав два апарати ШВЛ маріупольським лікарням

Нардеп Вадим Новинський передав маріупольським лікарням два апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу

Фото: Маріупольська міська рада

Нардеп Вадим Новинський передав маріупольським лікарням два апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Апарати ШВЛ отримають Лікарня швидкої медичної допомоги та дитяче інфекційне відділення Міськлікарні №4.

Нагадаємо, в Маріуполі 18 березня зафіксували випадок захворювання коронавірусом – перший в Донецькій області. 19 березня у місті почати проводити дезінфекцію вулиць. Пізніше стало відомо, що стан хворого – задовільний.

Станом на ранок 26 березня в Україні було відомо про 156 інфікованих.

Також нагадаємо, що Вадим Новинський з митрополитом Онуфрієм раніше передали один апарат ШВЛ чернівецьким лікарям.

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