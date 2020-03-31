Vodafone виділить 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vodafone Україна.
Раніше компанія виділила кошти на покупку апаратів штучної вентиляції легень для українських лікарень у Києві, Львові, Харкові, Житомирі та Луцьку.
Задля підтримки місцевих бюджетів керівництво Vodafone Україна прийняло рішення відмовитися від податкових пільг на підтримку бізнесу.
На час карантину компанія надала своїм клієнтам безкоштовний безлімітний доступ до месенджерів і соціальних мереж. А також доступ до ряду розважально-освітніх сервісів компанії – серіалів, книжок, дитячого клубу тощо.
Нагадаємо, на Житомирщині почали масове виробництво захисних костюмів для медиків. У м. Новоград-Волинський Житомирської області почали масове виробництво захисних костюмів для медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 та інші інфекційні хвороби.
ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень
У Львівській області 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.
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