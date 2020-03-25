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25 березня 2020, 10:35 7

На Миколаївщині медики районної лікарні віддали одноденну зарплату на придбання апарату ШВЛ

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25 березня 2020, 10:35 7
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У Миколаївській області медики Новобузького району прийняли рішення "скинутися" на придбання нового апарату штучної вентиляції легенів
Фото: скрін з відео
У Миколаївській області медики Новобузького району прийняли рішення "скинутися" на придбання нового апарату штучної вентиляції легенів

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу Нис-ТВ, передає RegioNews.

Нагадаємо, що раніше Новобугская центральна районна лікарня оголосила збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легенів та інших ліків. Також просять допомогти засобами гігієни і навіть водою.

"Нам необхідні кошти для закупівлі масок, костюмів, респіраторів, окулярів. На сьогоднішній день поки все це у нас є, однак мине день-два – ми не знаємо, яка буде ситуація, тому ми просимо всіх. Нам необхідні деззасоби, одноразові рушники, мило, навіть питна вода", - розповіла головна лікарка Новобузької ЦПМСД Валентина Лучного.

Крім того, медики районної лікарні не залишилися в стороні від проблеми і вирішили перерахувати свою одноденну зарплату на придбання необхідного апарату ШВЛ.

Також, на цьому тижні депутати Миколаївської облради повинні розглянути питання виділення 36 мільйонів гривень на забезпечення медичної галузі області.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних при пневмоніях.

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