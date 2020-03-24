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24 березня 2020, 13:12 3

У Рівному - новий челендж з дезінфекції під’їздів

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24 березня 2020, 13:12 3
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Рівняни дезинфікують під`їзди та закликають робити це інших. Гасло нового челенджу - "Я маю можливість - я це зробив"
фото: Микола Ніколайчук
Рівняни дезинфікують під`їзди та закликають робити це інших. Гасло нового челенджу - "Я маю можливість - я це зробив"

Про це в мережі Facebook пише рівнянин Микола Ніколайчук, інформує RegioNews.

У Рівному започаткували новий челендж, аби запобігти поширенню коронавірусу. Мешканці міста дtзинфікують під'їзди та ліфти у своїх будинках.

Рівнянин Микола Ніколайчук поділився у соцмережах відео дезінфекції та додав:

"Челендж розпочинаю з метою, щоб ми убезпечили себе і свої близьких, а також сусідів від біди, яка вже в нас на порозі, сьогодні жодний грам антисептику чи дезенфікуючого засобу не буде лишній на кнопці ліфта чи на ручках вхідних дверей в підїзд. Давайте разом захистимо наш дім і свою сім'ю!"

Шановні друзі, колеги та просто мешканці будинків прошу Вас підтримати челендж "Я МАЮ МОЖЛИВІСТЬ Я ЦЕ ЗРОБИВ" Челендж...

Опубліковано Миколою Ніколайчуком Субота, 21 березня 2020 р.

Нагадаємо, що сьогодні на Рівненщину привезли допомогу з Китаю для протидії коронавірусу.

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