У Рівному - новий челендж з дезінфекції під’їздів

Рівняни дезинфікують під`їзди та закликають робити це інших. Гасло нового челенджу - "Я маю можливість - я це зробив"

фото: Микола Ніколайчук

Рівняни дезинфікують під`їзди та закликають робити це інших. Гасло нового челенджу - "Я маю можливість - я це зробив"

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