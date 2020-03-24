У Рівному - новий челендж з дезінфекції під’їздів
Про це в мережі Facebook пише рівнянин Микола Ніколайчук, інформує RegioNews.
У Рівному започаткували новий челендж, аби запобігти поширенню коронавірусу. Мешканці міста дtзинфікують під'їзди та ліфти у своїх будинках.
Рівнянин Микола Ніколайчук поділився у соцмережах відео дезінфекції та додав:
"Челендж розпочинаю з метою, щоб ми убезпечили себе і свої близьких, а також сусідів від біди, яка вже в нас на порозі, сьогодні жодний грам антисептику чи дезенфікуючого засобу не буде лишній на кнопці ліфта чи на ручках вхідних дверей в підїзд. Давайте разом захистимо наш дім і свою сім'ю!"
Шановні друзі, колеги та просто мешканці будинків прошу Вас підтримати челендж "Я МАЮ МОЖЛИВІСТЬ Я ЦЕ ЗРОБИВ" Челендж...Опубліковано Миколою Ніколайчуком Субота, 21 березня 2020 р.
Нагадаємо, що сьогодні на Рівненщину привезли допомогу з Китаю для протидії коронавірусу.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:29 24 березня У Польщі засуджено трьох радикалів за підпал угорського культурного центру в Ужгороді
- 13:27 24 березня Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку
- 13:26 24 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:24 24 березня Буковина отримала допомогу для боротьби з СOVID-19
- 13:20 24 березня Кличко допустив посилення карантину у Києві
- 13:18 24 березня З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ