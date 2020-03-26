На Харківщині не виключають встановлення блок-постів
Про це RegioNews повідомили в пре-службі Харківської ОДА.
Під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області в.о. головного санітарного лікаря Харківської області Любов Махота зазначила, що в області на сьогодні є одна підозра на COVID-19. Було зазначено, що це не офіційний випадок і він не підтверджений.
Хоча RegioNews повідомляли, що перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували днями у Харкові у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, але в офіційній статистиці МОЗ облцентр не вказано.
Крім того, час засідання комісії обговорили питання розгортання та організації роботи блок-постів на дорогах області. Свої пропозиції з цього приводу надав начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко. Він також повідомив про співпрацю поліції з прикордонниками, міграційною службою та санітарними лікарями в питаннях перевірки того, як дотримуються режиму самоізоляції люди, які прибули з-за кордону.
Варто зазначити, що за даними ОГА в області є в наявності 5000 експрес-тестів на COVID-19. А також 400 одноразових захисних костюмів, близько 4000 захисних масок респіраторного типу. Коштом обласного бюджету були придбані близько 100 захисних костюмів багаторазового використання.
Варто нагадати, що у Харківській області інформаційну згоду на самоізоляцію у зв’язку з загрозою поширення COVID-19 підписали більше 200 людей. Однак, десять людей втекли з самоізоляції.
Нагадаємо, увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.
Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду.
У зв'язку з цим 23 березня до будівлі Харківської обласної ради завітали працівники санепідслужби для проведення дезинфекції приміщень і документів.
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