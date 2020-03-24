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24 березня 2020, 10:27 14

Життя на карантині: МОЗ підключив до доставки продуктів Rozetka

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24 березня 2020, 10:27 14
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Міністерство охорони здоров'я обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану
Фото: business-resurs.com.ua
Міністерство охорони здоров'я обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу МОЗ у Facebook.

Згідно з повідомленням, у зв'язку зі стрімким зростанням кількості хворих коронавирусною інфекцією МОЗ рекомендує громадянам утриматися від виходу з будинку і максимально обмежити контакти, віддавши перевагу онлайн-замовлення.

"Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорив з співвласником онлайн-рітейлера Rozetka Владиславом Чечоткіним щоденне зростання таких замовлень, алгоритми роботи в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Чечоткін відзначив ефективність застережливої комунікації МОЗ, аддже кількість людей, які замовляють продукти і товари першої необхідності додому, швидко зростає.

"Rozetka працює над впровадженням алгоритмів оперативної доставки і переформатуванням складів: ми повинні забезпечити всім необхідним мільйони українців і оперативно реагуємо на їхні запити", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.

Також розглядають питання про збыльшення субсидій на час карантину.

Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.


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