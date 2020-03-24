До Одеси прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус

До Одеси прибув спецборт з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для медиків

Фото: скрін з відео

До Одеси прибув спецборт з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для медиків

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Спецлітак з Києва з тестами на коронавірус для півдня України прибув пізно вночі.

"Одеська область стала гуманітарним хабом - від нас вантаж буде доставлений також у Миколаїв, Херсон, Вінницю і Кропивницький", - повідомив Куций.

Він зазначає, що ПЛР-тести одразу доставили в лабораторний центр в Одесі, де вчені зможуть ефективно і швидко визначати наявність інфікування.

Також розпочато сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для медпрацівників. Він стверджує, що всі медичні установи будуть укомплектовані цими засобами. При цьому кількість доставлених тестів не називається.

Одещина приймає вантаж із тестами на коронавірус та засобами захисту. Щойно ми зустріли спецборт із Києва з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для лікарів! Одещина стала гуманітарним хабом — від нас вантаж буде доправлено також до Миколаєва, Херсона, Вінниці та Кропивницького. ПЛР-тести одразу будуть доправлені до лабораторного центру у Одесі та наші вчені зможуть ефективно та швидко визначати хворобу. Також ми розпочнемо сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для наших лікарів. Вже завтра медичні заклади будуть укомплектовані цими засобами. Я хочу висловити подяку Президенту України й всім причетним за цю допомогу та запевнити мешканців Одещини, що захист здоров'я наших громадян – це найвищий пріоритет для Одеської обласної державної адміністрації. Офіс Президента України Міністерство внутрішніх справ Міністерство охорони здоров'я України Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаэмо, що прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів на коронавірус - на днях у нього піднялася температура і його відвезли до Києва.

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