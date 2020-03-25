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25 березня 2020, 13:13 4

На Буковині шукають волонтерів-медиків для боротьби з COVID-19

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25 березня 2020, 13:13 4
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Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як волонтерів залучити до протиепідемічних заходів
Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як волонтерів залучити до протиепідемічних заходів

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА, пише Regionews.

Усі охочі допомогти можуть заповнити анкету за посиланням http://bit.ly/33yl07v. .

Відтак їх буде зареєстровано в загальнодержавній базі даних.

У разі потреби, заклади охорони здоров’я залучатимуть волонтерів-медиків для допомоги.

Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 25 березня 2020 р.

Станом на ранок 25 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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