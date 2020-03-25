На Буковині шукають волонтерів-медиків для боротьби з COVID-19

Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як волонтерів залучити до протиепідемічних заходів

Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як волонтерів залучити до протиепідемічних заходів

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