Сьогодні, 27 березня, компанія передала необхідні матеріали для міської лікарні №1, яка стала опорною для госпіталізації хворих на вірус COVID-19

Фото: "Чернівцігаз"

Сьогодні, 27 березня, компанія передала необхідні матеріали для міської лікарні №1, яка стала опорною для госпіталізації хворих на вірус COVID-19

Для допомоги медичним закладам Регіональна газова компанія виділила близько 20 млн грн, з цієї суми понад 1 млн грн для Чернівецької області, пише RegioNews.

Як соціально відповідальна компанія, з початком карантину "Чернівцігаз" звернувся до медиків з пропозицією допомоги у придбанні необхідного обладнання, засобів захисту для медичного персоналу. Отримавши перелік необхідного, компанія в стислі терміни придбала та передала матеріали та засоби до лікарні.

Окрім цього, працівникам лікарні, що працюють в спецзмінах потрібно харчуватися. Наразі АТ "Чернівцігаз" працює над забезпеченням фінансування повноцінного харчування медичного персоналу.

Нинішній запас, який отримали лікарі, вони зможуть використовувати протягом двох місяців. Однак щодня формуються нові потреби. Тож компанія, за потреби надасть другий транш допомоги лікарям та лікарні

АТ "Чернівцігаз" закликає свідомий бізнес також приєднатись до надання посильної допомоги медичним закладам та працівникам лікарні, які борються за життя та здоров'я буковинців.

"Медики з вдячністю приймають будь-яку допомогу та очікують підтримки від людей, щоб побороти вірус разом",- розповідає Дмитро Білоус завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП Міська лікарня N 1. Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.

🤝”Чернівцігаз” передав лікарям необхідні засоби для боротьби з COVID - 19 Сьогодні компанія передала необхідні... Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.

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Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині.

Приватбанк передав обладнання до чернівецьких лікарень

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