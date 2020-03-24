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24 березня 2020, 11:22 13

На Волинь надійшла допомога з Китаю

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24 березня 2020, 11:22 13
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На Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу
Фото: Волинська ОДА
На Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу

Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація, пише RegioNews.

За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, сьогодні отримані тести методом ПЛР перевірять та протестують у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я. Після цього тести з Китаю планують використовувати для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію в обласному центрі.

На Волинь прибув цінний вантаж Міністерство охорони здоров’я України розприділило допомогу з Китаю. Завдяки голові...

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 24 березня 2020 р.

"Таким чином, ймовірно, ми зможемо у Луцьку робити аналізи, які до цього часу робили, надсилаючи забірні зразки у столичну вірусологічну лабораторію. А це значно пришвидшить встановлення діагнозу та весь процес лікування хворих, які звертаються зі скаргами на стан здоров’я", - підсумувала посадовиця.

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