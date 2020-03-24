На Волинь надійшла допомога з Китаю
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація, пише RegioNews.
За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, сьогодні отримані тести методом ПЛР перевірять та протестують у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я. Після цього тести з Китаю планують використовувати для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію в обласному центрі.
На Волинь прибув цінний вантаж Міністерство охорони здоров’я України розприділило допомогу з Китаю. Завдяки голові...Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 24 березня 2020 р.
"Таким чином, ймовірно, ми зможемо у Луцьку робити аналізи, які до цього часу робили, надсилаючи забірні зразки у столичну вірусологічну лабораторію. А це значно пришвидшить встановлення діагнозу та весь процес лікування хворих, які звертаються зі скаргами на стан здоров’я", - підсумувала посадовиця.
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